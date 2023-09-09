يشرح ديفيد والد، خبير الزلازل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي ضرب المغرب والذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، كيف له أن تكون له هزات ارتدادية قوية لقربه من السطح، ويتوقع أيضًا أن تخلق اهتزازات أقوى في منطقة مركز الزلزال، موضحا أن سبب قوة ما شعر به السكان هو ضحالة عمق مركز الزلزال.

والذي يمكن أن يكون أقوى من الزلزال الحالي.

وأوضح خبير الزلازل أن هناك عناصر تؤدي إلى عواقب مدمرة وكارثية مع وقوع الزلزال منها ضعف المباني والكثير من الهياكل المعرضة للخطر، والمنازل، والكتل المبنية من الطوب، والخرسانة غير المسلحة والأطر الخرسانية التي مع هذا المستوى من الاهتزاز الذي تم الوصول إليه، معرضة للخطر تمامًا.