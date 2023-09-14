تقدم ندى بشير مراسلة CNN من بلدة أمزميز بالمغرب تقريرها المصور من حيث ارتفاع أعداد الوفيات جراء زلزال الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 3000 شخص وأكثر من 5600 جريح.

ويأتي ذلك في حين تشق المساعدات طريقها ببطء إلى الناجين في القرى الجبلية التي تضررت بشدة من الكارثة.

وفي مستجدات الأمر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد تعهدت بتقديم مبلغ مليون دولار كمساعدة للدعم الإنساني في المغرب، بالإضافة لإرسالها فريق تقييم للمنطقة المتضررة.

وقد تم إنشاء ملاجئ مؤقتة لأولئك الذين شردوا بسبب الزلزال في جميع أنحاء المنطقة، وكما تم توفير العديد من الخيام إما من قبل الحكومة المغربية أو من قبل المنظمات والجمعيات الخيرية المحلية.

وكان هناك أيضًا تدفق كبير للدعم من المجتمع المحلي، من خلال التبرعات بالغذاء والماء والأدوية، ولكن المتطوعون أخبروا بأنهم زالوا بحاجة إلى المزيد من الخيام، والأهم من ذلك، إلى الدعم طويل الأمد في جهود إعادة البناء.

فيما تقول الحكومة المغربية إن إعادة بناء المنازل التي فقدت في الكارثة يمثل أولوية.