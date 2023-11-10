الأردن: رسائل تضامن من أطفال مرضى السرطان إلى أقرانهم في قطاع غزة

عمّان، الأردن (CNN) -- بحرقة ومشاعر الطفولة الحالمة برعاية صحية لائقة لكل مرضى السرطان، ناشدت الطفلة الغزاوية "زينة" 9 سنوات، من وصفتهم "بأحرار العالم" لإنقاذ مرضى السرطان في غزة، الذين يعرّضهم كل يوم تأخير عن علاجهم للخطر، وذلك في رسالة تضامن أطلقتها خلال مشاركتها مع كوادر مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في عمّان الخميس، في وقفة دعم لمرضى السرطان في غزة تحت عنوان " مرضى السرطان.. مش معلش".

وقالت زينة، التي بدأت رحلة علاجها قادمة من قطاع غزة إلى الأردن منذ 4 سنوات، تعليقا على حرمان أقرانها المرضى من العلاج في غزة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي: "شعرت أنه لا يوجد أمان، ولا يوجد حقوق للطفل التي تعلمنا عنها في المدارس "، داعية الأطفال في غزة للصبر وقالت "اصبروا لأن الفرج قريب"، حسبما ذكرت لـCNN بالعربية.

وفي مناشدتها لأحرار العالم قالت زينة أمام حشد المتضامنين "لأن السرطان لا ينتظر.. أنا أناشد أحرار العالم أنقذوا مرضى السرطان قبل فوات الأوان.. خلص بكفي".

وانضم العشرات من الأطفال المصابين بالسرطان إلى زينة خلال الوقفة، للتعبير عن تضامنهم رغم "الألم"، داعين العالم إلى التدخّل من أجل إنقاذ مرضى السرطان في غزة، خاصة الأطفال.

ورفع الطفل الغزّاوي سيف الدين الذي يخضع للعلاج في المركز لافتة كتب عليها "أنقذوا حياة مرضى السرطان"، ودعا لله بأن يشفي "أهل غزة".

وجاءت الوقفة التضامنية بالتزامن مع إعلان مركز الحسين للسرطان، عن مبادرة لاستقبال دفعة من مرضى السرطان من قطاع غزة، من المتوقع وصولهم من مصر إلى الأردن خلال وقت قصير، بحسب ما أكد المدير العام للمركز الدكتور عاصم منصور لموقع CNN بالعربية.

وقال منصور في حديثه، إن علاقة المركز ورعايته لمرضى السرطان في غزة، لم تبدأ فقط منذ بداية هذه الحرب، بل استقبل العديد من المرضى منذ بداية الحصار على القطاع، وأضاف: "غزة لم تدّمر فقط في الحرب بل بالحصار".

وعن المرضى المتوقع وصولهم لتلقي العلاج في المركز قال منصور، إن العديد من المرضى وبعض الجمعيات الخيرية تواصلت مع المركز منذ بدء الحرب، وتم تقييم حالة 41 مريضا لاستقبالهم، مؤكدا أن الدفعة الأولى منهم ستصل خلال أيام قليلة، وهم 7 أطفال مصابين بأنواع مختلفة من السرطانات. وأكد منصور أن المركز سيستقبل العديد من مرضى السرطان في وقت لاحق أيضا.

وشارك في الوقفة الطبيب النرويجي، مادس جيلبرت، الذي تطوّع على مدار 16 عاما للعمل في مجمع الشفاء الطبي في غزة في سنوات سابقة، وقدم مع مجموعة أطباء للتطوع في غزة، قائلا إنهم ينتظرون السماح لهم بالدخول إلى القطاع منذ 4 أسابيع.

وقال جيلبرت الذي التقت به الملكة رانيا العبدالله منذ أيام، لموقع CNN بالعربية إن ما "نحتاج اليوم لإظهار موقفنا للعالم والقول أنه من غير المقبول قصف المستشفيات في غزة، وأن من حق الناس هناك الحصول على رعاية صحية بما في ذلك مرضى السرطان. "

وأضاف: "لا نقبل أن يمنع مرضى السرطان من حقوقهم الأساسية في الحصول على العلاج.. لقد قصفوا المستشفى التركي المخصص لعلاج مرضى السرطان من البالغين، والآن قصفوا مستشفى الرنتيسي للأطفال المرضى.. أين الخط الأحمر؟ ليس لديهم خطوط حمر، كل شخص في غزة هو مستهدف".

وتابع جيلبرت: "الآن مرضى السرطان في غزة يموتون بسبب نقص العلاج".