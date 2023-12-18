في سلسلة "كيف يتحقق السلام؟" التي تقدمها منصة CNN بالعربية، حدد السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة الدكتور حسام زملط عدة خطوات يمكن أن يبدأ بها السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد زملط أن "الوقت الآن يتطلب منا أن نعيد ونستعيد المعنى السامي للسلام وأن نقدمه كما يجب أن يتقدم"، موضحًا أن تحقيق السلام "صعب ويتطلب العدالة وإرادة سياسية حقيقية لكنه ممكن".

ورأى السفير الفلسطيني أن إسرائيل "لوثت المعنى الحقيقي لكلمة السلام السامية من خلال ممارساتها على مدار 75 عاما".

وقال زملط إن كلمة السلام "أصبحت في ذهن الملايين من شعوب المنطقة والعالم كلمة مربوطة باستمرار اضطهاد ونكران إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "إسرائيل خلطت بين السلام والأمن، وتعمدت أن يكون الأمن لطرف واحد وهو دولة الاحتلال، وبالنسبة لهم الأمن يعني الهدوء والاستقرار مع استمرار الاحتلال والاستعمار والحصار ونظام الفصل العنصري".