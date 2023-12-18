دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعد هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهجوم إسرائيل على قطاع غزة وتصاعد المواجهات في الضفة الغربية، الحلقة الأحدث والأكثر دموية من حلقات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، المستمر منذ عقود.

وعلى مدار عشرات السنوات، أثبت الصراع فشل أطرافه وقادة دول المنطقة وما يسمى بـ"دول القوى العظمى" والعالم بأكمله في حقن الدماء وتحقيق سلام عادل، ومعه يتضاءل الأمل في رؤية السلام يومًا ما.

في هذه المساحة نتجه نحو الأمل في السلام، وإن كان ضئيلا، ونفتحها لمختلف الآراء من مسؤولين ودبلوماسيين ومحللين سياسيين وشخصيات عامة، لتقديم رؤى جديدة أو إحياء رؤى قديمة قد تساعد في تقريب وجهات النظر، أو قد تصل لمن يمكنه العمل من أجل تحقيق السلام.

حسام زملط: السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة