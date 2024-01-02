توترات البحر الأحمر وكيف تؤثر على التجارة العالمية.. مراسلة CNN توضح

تناقش بيكي أندرسون وآنا ستيوارت من CNN كيف تؤثر التوترات المتزايدة في البحر الأحمر على مسار حركة الشحن والتجارة العالمية.

لقد كانت هناك آمال كبيرة في أن عملية "حارس الرخاء" كما يطلق عليها، وهي جهد أمني متعدد الجنسيات بقيادة البحرية الأمريكية ستفعل الكثير لتهدئة بعض المخاوف، وكانت شركة ميرسك في الواقع إحدى شركات الشحن التي قررت الاستمرار في هذا المسار، بعد أن أوقفته مؤقتًا في نهاية العام الماضي، لكن لقد كان عليها أن تصدر توقفًا آخر لمدة 48 ساعة مجددًا الأحد بعد تعرضها لهجوم جوي بجسم غير معروف.

ثم قامت أربعة زوارق للحوثيين بإطلاق النار عليها بشكل مباشر، ثم أغرقت مروحية تابعة للبحرية الأمريكية ثلاثة منهم مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وليس من الواضح سبب تحرك تلك السفينة الإيرانية إلى البحر الأحمر، لكن التخمين الذي قالته مراسلة CNN هو أنه رد على هذا التحالف من الراغبين في دعم الولايات المتحدة.