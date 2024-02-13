يتصاعد الإحباط مع دخول الحرب شهرها الخامس، حيث أخبر الرئيس الأمركي، جو بايدن، مستشاريه أنه يشعر بالإحباط لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يستجيب لنصيحته بما فيه الكفاية، عندما يتعلق الأمر بوقف التصعيد في العملية العسكرية في غزة، وبذل المزيد من الجهود للتخفيف من الأزمة الإنسانية هناك.

يتصاعد التوتر يتصاعد بينما كانت إسرائيل تتحدث عن الاستعداد للقيام بتوغل بري في رفح، فقد سمعنا الرئيس الأمريكي، الاثنين، يقول إنه يجب حماية المدنيين هناك، لكن مسؤولين أمريكيين آخرين أوضحوا أنهم متشككون للغاية بشأن فكرة إجلاء حوالي 1.3 مليون شخص موجودين في رفح، مشيرين إلى أنه لا يوجد مكان للذهاب إليه.

وفيما يتعلق بالعملية التي أدت إلى تحرير رهينتين بنجاح - يشعر مسؤولون أمريكيون بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل حوالي 100 فلسطيني نتيجة لتلك العملية العسكرية، وهذه مجرد علامة أخرى على العدد المرتفع للغاية من القتلى المدنيين والأزمة الإنسانية التي تواصل إدارة بايدن التحدث عنها علنًا.