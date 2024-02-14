المعشر يوضح لـCNN "خيارين" أمام مصر والأردن.. وهذا ما قاله عن عام 1948

تحدث وزير الخارجية الأردني الأسبق، مروان المعشر، عمّا يراه بمستقبل غزة والمنطقة وملف حل الدولتين لافتا إلى أنه أغلب الفلسطينيين والإسرائيليين لا يريدون هذا الحل.

وقال المعشر إن "الخيارات المتاحة للأردن ومصر هي، كما تعلمين، إما السماح للفلسطينيين بالدخول وبالتالي إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها. تذكروا أن كل فلسطيني غادر عام 1948 لم تسمح له إسرائيل بالعودة رغم وجود قرارات أممية تقضي بعكس ذلك. ولذلك، فإما أن تسمح لهم بالدخول والمساعدة، كما تعلمين، في إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، أو ألا تسمح لهم بالدخول لتواجه مشكلة إنسانية ضخمة"، مشيرًا إلى أن "هذا هو السيناريو الذي تدفع كل من مصر والأردن لتفاديه".

وأكد المعشر على أن "البلدين نجحا على الأقل في لفت الانتباه إلى قضية النقل الجماعي إلى المجتمع الدولي. لذا فإن المجتمع الدولي يقف اليوم بحزم ضد النقل الجماعي بطريقة لم يفعلها من قبل. هذا لا يعني أن نتنياهو لن يحاول التأثير على ذلك، ومن الواضح اليوم سبب دفع الولايات المتحدة نتنياهو إلى عدم الدخول في خطة بلا مصداقية".

وأضاف: "كما قال الرئيس بايدن، فإن نتنياهو ليس لديه أي نية للاستماع إلى نصيحة الأميركيين. إنه يريد البقاء في السلطة، ويريد الانتقام، وهو يؤثر، كما تعلمين، على عمليات القتل الجماعي إلى الحد الذي تنظر فيه محكمة العدل الدولية فيما إذا كانت هذه إبادة جماعية أم لا، وهذا هو الوضع الذي نواجهه".