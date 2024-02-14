(CNN)-- تحدث وزير الخارجية الأردني الأسبق، مروان المعشر، عمّا يراه بمستقبل غزة والمنطقة وملف حل الدولتين لافتا إلى أنه أغلب الفلسطينيين والإسرائيليين لا يريدون هذا الحل.

وأوضح المعشر في مقابلة مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN: "الرأي العام الإسرائيلي اليوم ضد حل الدولتين بشدة، وبصراحة الرأي العام الفلسطيني أيضا ضد حل الدولتين. كلا الطرفين لا يرى أو لا يؤمن بوجود شريك على الطرف الآخر. ومع ذلك، ما أحاول قوله هو أنه عندما يبدأ الرئيس بايدن أو أي شخص في المجتمع الدولي الحديث مرة أخرى عن حل الدولتين، فمن الأفضل أن يرفقوه بخطة ذات مصداقية لتحقيق ذلك. وإلا فهو مجرد شعار فارغ".

وتابع المعشر قائلا: "هذا لا يعني شيئا - بينما تبني إسرائيل المزيد من المستوطنات وتقتل حل الدولتين الذي يتحدث عنه المجتمع الدولي.. أخشى أن السيناريو الأكثر واقعية هو عدم وجود عملية سلام بعد الحرب على غزة، وسنبقى في وضع يشكل فيه الفلسطينيون أغلبية وأغلبية متزايدة في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل، حيث - حل الدولة لم يتحقق، وسيبدأ الفلسطينيون بالمطالبة بحقوق متساوية داخل الأراضي التي يعيشون فيها".

وأضاف وزير الخارجية الأردني الأسبق: "ستتغير طبيعة الصراع برمته من صراع يركز على شكل الحل إلى صراع يركز على الحقوق. وإلا فإننا نواجه نظاماً شبيهاً بنظام الفصل العنصري الذي لن يقبله المجتمع الدولي إلى ما لا نهاية".

ويذكر أن المتحدث الرسمي باللغة العربية للخارجية الأمريكية، سام وربرج، أوضح في تصريحات سابقة لـCNN لأنه "لسنوات طويلة، شهدت هذه المنطقة طريقًا طويلًا من التحديات والصراعات وفي قلب هذه التحديات يقع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة تومن أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل يكمن في حل الدولتين. حل يضمن الأمن لإسرائيل ويحقق العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني، بوجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية قابلة للحياة".