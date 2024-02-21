في تحقيق أجرته، كشفت شبكة CNN حصريًا، أن شاحنة تابعة للأمم المتحدة كانت تحمل مواد غذائية حيوية متجهة إلى شمال غزة قد تعرضت للقصف في 5 فبراير/شباط بقذيفة إسرائيلية، على الرغم من الاتفاق على "توفير طريق آمن".

واطلعت شبكة CNN على التقرير الداخلي للأمم المتحدة عن الحادث والمراسلات بين الأمم المتحدة والجيش الإسرائيلي التي تظهر أن مسار هذه القافلة قد "تم الاتفاق عليه مسبقًا".

ومع المجاعة الوشيكة للكثيرين في جميع أنحاء غزة، يقول الخبراء إن ضرب شاحنة الغذاء يعد "جريمة حرب محتملة".

ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه يساعد في تنسيق الإغاثة الإنسانية في غزة، لكن وكالات الإغاثة تقول إنها تواجه تأخيرات متكررة، بينما يتم احتجاز بعض الموظفين وحتى تعذيبهم.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة CNN، كاتي بولغلاس.