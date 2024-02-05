الأونروا تعلن إصابة إحدى شاحنات المساعدات التابعة لها بنيران إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يدعي أنه دمر مقبرة بني سهيلة في غزة بسبب نشاط حماس.. CNN لا تستطيع العثور على الأدلة

"لا توجد رعاية صحية ولا عيادات ولا لقاحات".. حوامل وأمهات غزة يكافحن من أجل الحصول على الرعاية الكافية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في غزة (الأونروا)، إن إحدى شاحناتها التي كانت تنتظر لنقل المساعدات إلى شمال غزة أصيبت بنيران إسرائيلية، الاثنين.

ونشر توماس وايت، مدير شؤون الأونروا في غزة، صورة للشاحنة المتضررة على منصة إكس، قائلًا: "غزة هذا الصباح، تعرضت قافلة غذائية كانت تنتظر الانتقال إلى شمال غزة لنيران البحرية الإسرائيلية - ولحسن الحظ لم يصب أحد". تواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على الحادث.

تخدم وكالة الأونروا 5.9 مليون لاجئ فلسطيني وتواجه مستقبلاً غامضًا بعد مزاعم إسرائيلية بأن 13 موظفًا كانوا على صلة بهجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وردًا على ذلك، قامت الولايات المتحدة وما لا يقل عن 13 من حلفائها بسحب التمويل الحاسم وتم فصل العديد من الموظفين.

ومع ذلك، أعلنت إسبانيا أنها سترسل 3.5 مليون يورو (أكثر من 3.7 مليون دولار) كمساعدة إضافية للأونروا لدعم أنشطتها الإنسانية في غزة، حسبما قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس خلال خطاب ألقاه أمام الكونغرس.