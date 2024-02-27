بايدن يُجيب على سؤال حول موعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة

قال الرئيس جو بايدن إنه يأمل أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس بحلول "الاثنين المقبل".

وأدلى الرئيس بايدن بهذا التعليق بعد سؤاله عن الموعد الذي قد يبدأ فيه وقف إطلاق النار خلال ظهوره، الاثنين، في متجر للآيس كريم في مدينة نيويورك الأمريكية مع الممثل الكوميدي سيث مايرز، قائلًا: "حسنًا، آمل أن يكون ذلك بحلول بداية عطلة نهاية الأسبوع، أعني نهاية عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "أخبرني مستشار الأمن القومي أننا قريبون. نحن قريبون، لم يتم الأمر بعد".

وتابع قائلًا: “آمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول الاثنين المقبل".