بايدن: آمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول الاثنين المقبل

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إنه يأمل في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بحلول الاثنين المقبل.

وأضاف بايدن، للصحفيين: "حسناً، آمل أن يكون ذلك بحلول بداية عطلة نهاية الأسبوع"، وتابع: "أخبرني مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أننا قريبون، ولم يتم الأمر بعد، وآمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول الاثنين المقبل".

ووصل المفاوضون في باريس الذين يمثلون الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر إلى "تفاهم" حول الخطوط الأساسية لاتفاق محتمل لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، حسبما قال سوليفان لشبكة CNN، الأحد.

وأضاف: "اجتمع ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس وتوصلوا إلى تفاهم بين الدول الأربع حول الشكل الأساسي لصفقة الرهائن لوقف إطلاق النار المؤقت لن أخوض في تفاصيل ذلك لأنه لا يزال قيد التفاوض فيما يتعلق بوضع تفاصيله".

وتابع: "يجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حماس لأنه في نهاية المطاف سيتعين عليهما الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن، هذا العمل جار، ونأمل أن نتمكن في الأيام المقبلة من الوصول إلى نقطة يكون فيها بالفعل اتفاق حازم ونهائي بشأن هذه القضية. ولكن سيتعين علينا أن ننتظر ونرى".

وعندما ضغطت عليه مذيعة CNN دانا باش، بشأن مدى تفاؤله بشأن التوصل إلى صفقة محتملة، رفض سوليفان التعليق، قائلاً: "كان هناك الكثير من التقلبات. لذلك لن أقوم بالتنبؤات ولن أضع نسبة مئوية من الفرص عليها".

وفيما يتعلق بالمخطط الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا حول الشكل الذي ستبدو عليه غزة بعد الحرب، قال سوليفان إن لديه "بعض المخاوف" بناء على ما رآه في الصحافة، لكنه يتوقع أن يطلع عليه نظراؤه الإسرائيليون في وقت لاحق، الأحد.

وقال لشبكة CNN: "مما رأيته في التقرير، لدي بعض المخاوف".

وفي وقت لاحق في مقابلة مع قناة فوكس نيوز صنداي، قال سوليفان أيضًا: "أتحدث مع نظرائي الإسرائيليين في وقت لاحق اليوم لسماع المزيد لأنهم خرجوا إلى الصحافة دون أن يأتوا إلينا للحديث عن كل هذا. لذا، سأنتظر وأرى".

وحذر سوليفان، الذي ظهر أيضًا على شاشتي ABC وNBC صباح الأحد، في كل مرات ظهوره من أن الكونغرس بحاجة إلى تمرير المساعدات الحاسمة لأوكرانيا التي تواجه نقصًا في الذخيرة في حرب الاستنزاف ضد روسيا.

وقال سوليفان: "هناك أغلبية قوية من الحزبين في مجلس النواب على استعداد لتمرير مشروع القانون هذا إذا تم طرحه، وهذا القرار يقع على عاتق شخص واحد والتاريخ يراقب ما إذا كان رئيس مجلس النواب (مايك) جونسون سيطرح مشروع القانون هذا على النقاش".