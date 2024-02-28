تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع رئيس المجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، حول الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، وتطرقا إلى إسقاط بعض المساعدات جوًا من قبل بعض الدول في المجتمع الدولي.

وفي المقابلة التي أجراها من رفح، قال إيغلاند: "عليك أن تأتي إلى غزة لتفهمي حجم الدمار ويأس الناس هنا. لم يسبق لي بعملي كعامل إغاثة لسنوات عديدة جدًا رؤية مكانًا تم قصفه بشدة هكذا لفترة طويلة بمثل هذا العدد السكاني دون أي مفر. لذلك فإن الناس تحت صدمة تفوق الخيال. إنهم يعيشون في ظل ظروف مروعة للغاية".

كما أضاف: "يمكن أن تكون هناك طريقة أفضل بكثير حقًا (لإيصال المساعدات)، والأمر متروك لإسرائيل والولايات المتحدة ومصر لحل المشكلة بالطبع، فالإنزال الجوي هو بمثابة الملاذ الأخير. تفعل ذلك في المناطق المحاصرة كما فعلنا في سوريا عندما كان تنظيم الدولة الإسلامية يحاصر، وهكذا".

وتابع بالقول: "يقوم الأردن ببعض عمليات الإنزال الجوي. إنها مكلفة للغاية ومحدودة جدًا ويصعب جدًا القيام بها".

كما أشار إلى أن "الحل هو جعل معبر رفح وكرم أبو سالم يعملان حسب غرضهما وحسب طاقتهما الاستيعابية. كان بإمكاني رؤية مئات الشاحنات مصطفة عند معبر رفح. عندما جئت اليوم إلى كرم أبو سالم، كانت أيامًا لم يكن فيها سوى عدد قليل من الشاحنات، رغم أن لديها قدرة أكبر بكثير على الجانب الإسرائيلي. لكنهم سمحوا للمتطرفين بمنع المساعدات المقدمة إلى الأطفال والنساء والأبرياء في هذا الجانب".