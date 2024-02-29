تتحدث روزماري تشيرش مذيعة الشبكة مع المحلل العسكري في CNN والعقيد المتقاعد في سلاح الجو سيدريك لايتون، حول آخر التطورات في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

قال لايتون إنه من الواضح جدًا أن هناك الكثير من الفرص لإحداث الأذى من كلا الجانبين في حال وقع أي هجوم بري محتمل على رفح إذ أنه مما يعتقده "أن أحد الأشياء الرئيسية التي يجب على الإسرائيليين النظر إليها من منظور تكتيكي بحت هو، ما إذا كانت قواتهم ستتعرض لكمين أم لا، وسيكون هناك الكثير من الأماكن التي يمكن أن يحدث فيها ذلك كما تعلمون، هناك 1.3 مليون شخص أو نحو ذلك في رفح الآن."

وأضاف أيضًا: "الخطر بالطبع هو أن الكثير من المدنيين سيقعون في مرمى النيران، وهذا بالطبع يزيد من صعوبة إجراء عمليات عسكرية هناك، ولكن سيكون من الصعب للغاية على الإسرائيليين تحقيق أي من أهدافهم العسكرية، ليس بسبب العدد الهائل من الأشخاص المشاركين هنا فحسب. ولكن أيضًا سيكون من الصعب جدًا التوصل إلى أي نوع من الحل لهذا إذا لم تكن لديهم خطة قابلة للتطبيق لنقل الناس خارج رفح،"

وتابع عن أن إسرائيل تقول بأن لديها خطة لذلك، وقال إنه "بالطبع، سوف يكون شيئًا يجب علينا رؤيته عمليًا.”

وعن سؤال عن الوقت الذي سيستغرقه نقل هذا العدد الكبير من الأشخاص قبل الهجوم البري المحتمل، أجاب العقيد لايتون: "قد يستغرق الأمر، عدة أيام على الأقل إن لم يكن أسبوعًا أو أسبوعًا ونصف أو نحو ذلك على الأقل في ظل الظروف العادية، ويجب أن يكون لديهم مكان ليذهبوا إليه."