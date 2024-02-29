تحدث مذيع CNN، جون فوز، إلى شاينا لو، مستشارة الاتصالات للمجلس النرويجي للاجئين، حول الوضع الإنساني في غزة، وتطرقا إلى خطة الجيش الإسرائيلي لحماية المدنيين قبل أي هجوم بري على رفح.

وقالت مستشارة الاتصالات للمجلس النرويجي للاجئين إن الإجراءات التي يخطط الجيش الإسرائيلي للقيام بها خلال الجدول الزمني الموضوع غير ممكن، وعلقت على بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الذي قال فيه إنه سيتم نقل الفلسطينيين إلى "منطقة أكثر أمانًا"، مشيرة إلى أن "الأمر الأكثر دلالة في البيان الذي عرضتموه ليس أنهم قالوا إنهم سيذهبون إلى منطقة آمنة، وإنما قوله إنها ستكون منطقة أكثر أمانا. وهذا ما كان يحدث طوال ما يتجاوز الأربعة أشهر والنصف الماضية".

وتابعت بالقول: "كان الفلسطينيون يضطرون إلى الفرار من مكان إلى آخر، ليس بحثًا عن الأمان، بل بحثًا عن مكان أكثر أمانًا، لأنه ببساطة لا يوجد مكان آمن داخل غزة ولم يكن هناك مكان آمن واحد داخل غزة منذ السابع من (أكتوبر)".

وأضافت: "من المهم أن يتذكر الإسرائيليون التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي كقوة احتلال لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة. وأنه لكي يكون الإخلاء قانونيًا، يجب عليهم السماح بمرور آمن للأشخاص للوصول إلى مكان آمن. ويجب توفير الرعاية لهم في ذلك المكان الآمن وضمان سلامتهم، كما يحتاجون إلى ضمانات لقدرتهم على العودة إلى ديارهم متى ما انتهت الأعمال العدائية".

كما أعرب المسؤولة عن القلق "من أنه في ظل هذا الهجوم المخطط له في رفح، سنشهد عمليات ترحيل قسري أكثر مما شهدناه خلال الأشهر الأربعة والنصف الماضية، وربما عمليات ترحيل جماعية إلى مصر".