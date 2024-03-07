تقوم كل من بيكي أندرسون مذيعة شبكة CNN وباولا هانكوك مراسلة الشبكة، بتقديم صورة قاسية للوضع المتردي في قطاع غزة.

قالت مراسلة CNN هانكوك، إن الأمر مروع للغاية، وفي هذه المرحلة، لا يبدو أننا قادرون على رؤية مخرج.

وتابعت قائلة إن حليف إسرائيل الرئيسي وهي الولايات المتحدة تقوم بعمليات إسقاط جوي وهو الملاذ الأخير لمحاولة إيصال المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها.

وفيما يخص نقاط التفتيش أكدت المراسلة أن هناك اثنتان في الشمال، إحداهما حسب علمنا من المسؤولين الإسرائيليين قد تضررت، ولكن هناك الثانية يمكن استخدامها لإيصال المساعدات إلى شمال غزة حيث هناك حاجة ماسة إليها أكثر من الجنوب.

وأردفت بالقول إن "برنامج الغذاء العالمي يقول إنهم مُنعوا من الوصول إلى شمال غزة حيث أوقفهم الجيش ومعهم 14 شاحنة مليئة بالأغذية والسلع التي كانوا في أمس الحاجة إليها، وظلوا عالقين عند نقطة تفتيش لمدة ثلاث ساعات ثم عادوا أدراجهم."

وأضافت أن حينها يقولون إن الشاحنات تعرضت للنهب، وأن كلمة "نهب" ربما ليست الكلمة الصحيحة لهؤلاء الأشخاص اليائسين الذين حصلوا على هذا الطعام.

وأكدت بدورها مجددًا أن إسرائيل تقوم بتقييد المساعدات الإنسانية حتى داخل قطاع غزة.