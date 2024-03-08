دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تشمل قائمة الـ100 سيدة أعمال الأكثر نفوذًا في الشرق الأوسط لعام 2024، الصادرة عن مجلة فوربس، 100 مشاركة، من بينها 104 سيدات من 27 قطاعًا مختلفًا و28 جنسية. ويتصدر قطاع الخدمات المصرفية والمالية القائمة بـ26 مشاركة، يليه قطاع الرعاية الصحية بـ13 مشاركة، والاستثمارات والتكنولوجيا بست مشاركات لكل منهما. وضُمّت إلى القائمة هذا العام 35 مشاركة جديدة، من 15 قطاعًا مختلفًا.

تصدرّت هناء الرستماني الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول المركز الأول، قائمة سيدات الأعمال العربيات الأكثر نفوذًا في عام 2024، للعام الثاني على التوالي، حيث احتلت المرتبة 63 بشكل عام والمركز 14 في مجال التمويل.

نعرض لكم في الفيديو أعلاه نظرة على تصنيف سيدات الأعمال العربيات بحسب قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2024.



