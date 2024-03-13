200 طن.. مما تتكون المساعدات التي يتم نقلها عبر البحر إلى غزة؟

تتجه سفينة "الأذرع المفتوحة" التي تحمل نحو 200 طن من الغذاء إلى غزة، لكن جماعات الإغاثة تقول إن هناك حاجة إلى المزيد لتلبية احتياجات الناس في القطاع.

وستكون "الأذرع المفتوحة" من أولى السفن التي تدخل القطاع منذ سنوات - منذ أن فرضت إسرائيل حصارًا بحريًا على القطاع في عام 2007.

وقال خوان كاميلو خيمينيز من "المطبخ المركزي العالمي": إنها المرة الأولى التي تحدث منذ سنوات عديدة، وهذا يعني أننا نعمل مع جهات فاعلة مختلفة، وحكومات مختلفة، وكيانات مختلفة، لجعل ذلك ممكنا".

وأشار "المطبخ المركزي العالمي" إلى أنه يخطط لتوزيع المواد الغذائية في غزة، حيث يعيش ربع الفلسطينيين على حافة المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.

