خلال مقابلة أجراها مع مذيعة شبكة CNN، دانا باش، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول صفقة الرهائن، حيث تطالب حماس بالإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح ما يقرب من 40 رهينة من الإناث.

وردًا على سؤال المذيعة عما إن كان منفتحًا على تلك الصفقة، قال نتنياهو: "الوقت كفيل بإثبات ذلك، لكن حماس لديها مطالب غريبة، وأنا لا أفصل كل واحد منها الآن، مما يجعل هذه الصفقة أكثر صعوبة، لكننا سنستمر في المحاولة لأننا نريد عودة هؤلاء الرهائن".

وأضاف: "نحن نفهم أيضًا أن الشيء الوحيد الذي يدفع حماس إلى تسليم هؤلاء الرهائن إلينا هو الضغط العسكري المستمر الذي نمارسه هناك".

وتابع قائلًا: "لذا، سنواصل الضغط العسكري، وسنواصل محاولة إخراج هؤلاء الرهائن، وقد نجحنا بالفعل في إخراج نصفهم، وآمل أن نستمر على نفس المسار".