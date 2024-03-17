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القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن مطالب حركة حماس "غريبة"، وتجعل صفقة الإفراج عن المزيد من الرهائن "أكثر صعوبة"، لكن إسرائيل ستواصل المحاولة.

وأضاف نتنياهو في مقابلة مباشرة مع دانا باش مراسلة قناة CNN: "الزمن سيحدد ذلك، لكن مطالب حماس الغريبة (...) تجعل هذا الاتفاق أكثر صعوبة، لكننا سنواصل المحاولة، لأننا نريد عودة هؤلاء الرهائن".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إننا ندرك أيضا أن الشيء الوحيد الذي يدفع حماس إلى الإفراج عن الرهائن هو الضغط العسكري المستمر الذي نمارسه هناك".

وأضاف "لذلك سنواصل الضغط العسكري وسنواصل محاولة إخراج هؤلاء الرهائن".

وقال نتنياهو، الأحد، إن تصريحات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور تشاك شومر، والتي دعا فيها إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، "غير مناسبة على الإطلاق".

وأضاف نتنياهو لقناة CNN: "أعتقد أن ما قاله غير مناسب على الإطلاق. من غير المناسب الذهاب إلى ديمقراطية شقيقة ومحاولة استبدال القيادة المنتخبة هناك".

وقال: "هذا أمر يفعله الجمهور الإسرائيلي من تلقاء نفسه، نحن لسنا جمهورية موز".

وأضاف نتنياهو أنه بدلا من ذلك، يجب أن تتركز الجهود على "إسقاط طغيان حماس".

وأكد نتنياهو، الأحد، أن الأمر متروك للشعب الإسرائيلي ليقرر متى سيتم إجراء انتخابات جديدة.

وعندما تم الضغط عليه للتعليق على ما إذا كان سيلتزم بإجراء انتخابات جديدة عندما تنتهي الحرب، قال نتنياهو لمراسلة CNN دانا باش: "هذا أمر يقرره الشعب الإسرائيلي"، وأضاف أنه "من السخف التحدث عن الانتخابات مع استمرار الحرب".