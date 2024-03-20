خلال مناقشة حول الشرق الأوسط بجامعة هارفارد، فبراير الماضي، وصف جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض السابق وصهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجزء الواقع على الواجهة البحرية في غزة بأنه "قيم للغاية"، مضيفًا أنه إذا كان بمحل إسرائيل فإنه سيبذل قصارى جهده "لإخراج الناس" من غزة و"تنظيفها".

وفي مقابلة مع CNN، وصف كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، جوش روغان، تصريحات كوشنر بأنها صادمة، مضيفًا: "أعلم أنه لا ينبغي لنا أن نصدم في هذه المرحلة بهذا النوع من القسوة وانعدام الحساسية لوصفه لما يحدث بأنه "أمر مؤسف نوعا ما" عندما يُقتل 30 ألف شخص، وكان هناك هجوم إرهابي أدى إلى مقتل مئات الإسرائيليين".

وتابع بالقول: "كما تعلمون، المنطقة بأكملها تشتعل، وكان رد فعل جاريد كوشنر هو: "إنه لأمر مخز حقًا أننا لم نتمكن من وضع بعض الشقق هنا". هذا هو رد فعلي الأولي".