محلل عسكري لـCNN عن هجوم محتمل على رفح: سيكون من الصعب للغاية على إسرائيل تحقيق أي من أهدافها العسكرية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أشاد جاريد كوشنر، كبير المستشارين السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجهود إدارة ترامب لتحقيق السلام في الشرق الأوسط في محاضرة ألقاها في جامعة هارفارد في 15 فبراير/ شباط، ونُشرت مؤخرًا على موقع يوتيوب، مما يشير إلى أن الممتلكات على الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة.

وقال كوشنر خلال المحاضرة: "ممتلكات الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة... إذا تمكن الناس من التركيز على بناء سبل العيش. أنت تفكر في كل الأموال التي ذهبت إلى شبكة الأنفاق هذه وكل الذخائر، إذا كان ذلك سيذهب إلى التعليم أو الابتكار، فما الذي كان يمكن فعله".

وفي حديث مع رئيس هيئة التدريس في مبادرة الشرق الأوسط بجامعة هارفارد، البروفيسور طارق مسعود، كجزء من سلسلة حوارات الشرق الأوسط، قال كوشنر إن على إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لنقل الناس من المنطقة و"تنظيف" القطاع.

وقال كوشنر ردًا على سؤال حول مخاوف الناس من عدم السماح للفلسطينيين بالعودة إلى القطاع بعد مغادرته هربًا من العنف والجوع: "لست متأكدا من مقدار ما تبقى من غزة في هذه المرحلة".

وقال إنه سيقوم فقط "بتجريف شيء ما في النقب" وإخراج أكبر عدد من المدنيين من خلال "فتح شيء ما في النقب، وإنشاء منطقة آمنة هناك، ونقل المدنيين إلى الخارج، ومن ثم الدخول وإنهاء المهمة سيكون هو الخطوة الصحيحة".

وقال كوشنر إنه يعتقد أن إسرائيل "بذلت قصارى جهدها أكثر من الدول الأخرى" لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين. وأضاف أنه من خلال "الدبلوماسية الصحيحة" قد يكون من الممكن إدخال الفلسطينيين إلى مصر.

وعارض كوشنر فكرة التوصل إلى اتفاق لوقف الصراع يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلا إنها "فكرة سيئة للغاية" لأنها "ستكافئ في الأساس عملا إرهابيًا".

وأشاد كوشنر بعمل إدارته في المنطقة، وقال إنه عندما غادر منصبه في عام 2021، كان الشرق الأوسط "هادئًا للغاية".

ومضى في انتقاد إدارة بايدن، قائلا إن الولايات المتحدة لم تقف "مع إسرائيل بالطريقة التي ينبغي لها" في السنوات التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقال أيضًا إن إدارة بايدن لم تفكر كثيرًا في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل 7 أكتوبر، معتبرة أنه "جهد ضائع".

كوشنر، وهو أيضًا صهر ترامب، يهودي وكان مستشارًا كبيرًا للبيت الأبيض عندما نقل ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في عام 2018. وعند افتتاح السفارة، قال: "أعتقد أن السلام في متناول اليد". "إذا تجرأنا على الاعتقاد بأن المستقبل يمكن أن يكون مختلفاً عن الماضي. وأننا لسنا محكومين بأن نعيش التاريخ من جديد، وأن الأمور لم تكن كما كانت يجب أن تظل إلى الأبد".

وأشاد بجهوده لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها.