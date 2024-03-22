لمدة أربعة أيام، حوصر الآلاف من المدنيين في مستشفى الشفاء بينما كان الجيش الإسرائيلي يقوم بمداهمته، مستهدفاً المسلحين الفلسطينيين الذين يُزعم أنهم يعملون داخل المجمع الطبي.

عشرات النساء والأطفال ينتظرون التعليمات العسكرية الإسرائيلية.

"الجنود منتشرون في كل مكان"، كما يحذر الصوت المسموع في المكبر ، "إذا غادرتم المبنى، سيطلق الجنود النار عليكم. لقد حذرناكم. لقد أتينا هنا لاستعادة الرهائن الإسرائيليين، ثم سنسمح لكم بالرحيل".

بعدها بقليل، بدأت أنباء عمليات الإخلاء.

قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 140 مسلحًا في وحول المستشفى، وتمكنوا من الوصول إلى 5 رجال تم وصفهم بأنهم "كبار عملاء الإرهاب"، من بين أكثر من 600 مشتبه به قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقلهم.

ويقول شهود عيان إن العاملين في المجال الطبي ومدنيين آخرين قد تم اعتقالهم أيضًا.

تقرير مراسل CNN، جيريمي دايموند، يسلط الضوء على الوضع المزري لآلاف المدنيين في غزة الذين كانوا محاصرين أثناء المداهمة الإسرائيلية على مستشفى الشفاء.