خلّف حصار الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء الطبي، الذي يعد واحدًا من أكبر المستشفيات في غزة، دمارًا واسعًا ومئات القتلى، حيث تم انتشال أكثر من 300 جثة حتى الآن، بحسب السلطات في غزة.

تواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق، الذي كان قد وصف حصار المجمع الطبي بأنه عملية محددة استهدفت مقاتلي حماس، الذين قُتل منهم حوالي 200 منهم كما يقول، رغم أن CNN غير قادرة على التحقق من هذا العدد.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن الجنود يميزون بين المسلحين والمدنيين، لكن مثل هذه الادعاءات تتناقض بشكل صارخ مع الشهادات ومقاطع الفيديو المثيرة للقلق التي تلقتها شبكة CNN من عدد لا يحصى من المدنيين والطاقم الطبي المحاصرين داخل المستشفى وحوله.



حيث قالت الطواقم الطبية لشبكة CNN إنهم وصلوا صباح الاثنين للعثور على مئات الجثث متناثرة حول المجمع. وقد تُرك آخرون جرحى ويتضورون جوعًا ويحتاجون إلى المساعدة.

تقرير مراسلة CNN، ندى بشير، يسلط الضوء على المزيد من التفاصيل.