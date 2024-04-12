مسؤولون أمريكيون: إيران قد تضرب أهدافا أمريكية أو إسرائيلية في أي لحظة

وسط تصاعد المخاوف من توسع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه "يستعد لسيناريوهات في مناطق أخرى غير غزة".

وقال مصدر لشبكة CNN إن رئيس الوزراء (الإسرائيلي) عقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الحربي في وقت سابق لمناقشة الاستعداد لهجوم محتمل من قبل إيران.

وتوعدت طهران بالانتقام بعد اتهامها لإسرائيل بشن هجوم مميت على قنصليتها في سوريا قبل نحو أسبوعين.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يتوقعون حدوث ضربة مدعومة من إيران على أهداف أمريكية أو إسرائيلية في أي لحظة الآن.