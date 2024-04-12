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(CNN)-- قال البيت الأبيض، الجمعة، إنه لا يزال يوجد هناك تهديد "حقيقي" و"ذو مصداقية" و"قابل للتطبيق" فيما يتعلق بشن ضربات انتقامية إيرانية ضد إسرائيل، بينما يتلقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن تحديثات مستمرة حول الوضع من فريق الأمن القومي التابع له.

وأوضح جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، الذي رفض تقديم معلومات حول التوقيت المتوقع للتهديد: "إننا نراقب هذا عن كثب للغاية".

لكنه قال إن المسؤولين الأمريكيين على "تواصل مستمر" مع نظرائهم الإسرائيليين بشأن هذه المسألة، وإن التحركات جارية لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها.

وأكد كيربي، الجمعة: "نحن بالتأكيد ندرك ما نعتبره تهديدا علنيا للغاية وما نعتبره تهديدا موثوقا للغاية من إيران فيما يتعلق بهجمات محتملة على إسرائيل".

وأشار كيربي إلى زيارة أجراها قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا إلى إسرائيل، الجمعة، لإجراء "هذه المحادثات مباشرة مع نظرائه في الجيش الإسرائيلي".

وقال كيربي إن بايدن يتلقى إحاطات إعلامية عدة مرات يوميا حول الوضع.

وأضاف كيربي أن "(بايدن) أوضح لفريق الأمن القومي بأكمله أننا سنأخذ على محمل الجد التزاماتنا تجاه الدفاع عن إسرائيل، والدفاع عن النفس".

وتقوم الولايات المتحدة أيضا بتقييم موقفها في المنطقة قبل الهجوم الانتقامي المحتمل.

وأكد كيربي: "سيكون من غير الحكمة ألا نلقي نظرة على وضعنا في المنطقة للتأكد من أننا مستعدون بشكل صحيح".