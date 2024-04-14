بعد الهجمات الإيرانية على إسرائيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، في مقابلة مع مذيع شبكة CNN، جيك تابر: "لا يمكننا أن نجعل المنطقة تفترض أنه بإمكانك إطلاق 330 صاروخاً على إسرائيل والإفلات من العقاب".

وأضاف بينيت خلال المقابلة: "أطلقت إيران حوالي 330 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على إسرائيل من جميع الاتجاهات. وتمكنا من اعتراض ما يقرب من 99% منها، لكن بعضها أصاب إسرائيل. والآن، أصيبت فتاة عربية تبلغ من العمر 7 سنوات بجروح بليغة، وتقاتل من أجل حياتها ويحاول الأطباء إنقاذها".

وتابع قائلًا: "علينا الرد. يجب أن يكون الرد حاسمًا ومفاجئًا من حيث التوقيت والهدف والتقنية. ما سننظر إليه من حيث الاعتبار هو حقيقة أننا لا نستطيع أن نجعل المنطقة تفترض أنه يمكنك إطلاق 330 صاروخًا على إسرائيل والإفلات من العقاب".