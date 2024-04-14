لحظات اعتراض إسرائيل لضربات إيرانية وسقوط صاروخ في النقب

حصلت CNN على مقاطع فيديو تُظهر اعتراض إسرائيل للضربات الإيرانية، إذ أطلقت طهران طائرات دون طيار وصواريخ باتجاه إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "الأغلبية العظمى من الضربات الإيرانية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن "بعض القذائف سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية، وسقطت على قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل، مما أدى إلى أضرار طفيفة في البنية التحتية".