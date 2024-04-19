محلل الأمن القومي في CNN يُعلق على الهجوم الإسرائيلي داخل إيران

قامت مقدمة البرامج على شبكة CNN آبي فيليب بالتحدث مع مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية السابق جيمس كلابر، ومحلل الأمن القومي في CNN، بعد أن نفذت إسرائيل غارة داخل إيران، وفقا لمسؤول أمريكي.

قال كلابر إن إسرائيل وإيران، تهاجمان بعضهما البعض على أمل من إرسال الرسائل لبعضها البعض، وأن هذه الهجمات بطريقة ما مقيدة ومحدودة لنقل رسالة.

وأضاف أن سلم التصعيد سيصبح أكثر صعوبة في السيطرة عليه وأن مرحلة الرسائل قد انتهت ربما.

وهو يأخذ كلام المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما وزير الخارجية على محمل الجد، ولا يعتقد أنهم سيردون بالمثل، لكنهم سيردون بهجوم أكبر سيكون في رأي الإيرانيين أكثر فعالية من الهجوم الأول.