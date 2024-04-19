رئيس وزراء إسرائيل السابق: لا يمكن لإيران إطلاق 330 صاروخًا والإفلات من العقاب

(CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان لشبكة CNN الخميس، إن رد إيران إذا قامت إسرائيل بأي عمل عسكري آخر ضدها سيكون "فوريًا وعلى أقصى مستوى".

وبعد ساعات من تصريحات أمير عبد اللهيان، سُمع دوي انفجار بالقرب من المطار في مدينة أصفهان بوسط إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، في وقت مبكر من يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر محلية، في حين أن سبب هذا الانفجار غير واضح.

وقال أمير عبد اللهيان لمذيعة شبكة CNN، إيرين بورنيت، في مقابلة حصرية في نيويورك: "في حال شرع النظام الإسرائيلي في المغامرة مرة أخرى واتخذ إجراءات ضد مصالح إيران، فإن الرد التالي من جانبنا سيكون فوريًا وعلى أقصى مستوى".

وأوضح أمير عبد اللهيان: "إذا ارتكب النظام الإسرائيلي الخطأ الجسيم مرة أخرى، فسيكون ردنا حاسما وقاطعا ومؤسفا بالنسبة لهم"، مشيرا إلى أن هذا التحذير تم إبلاغه إلى البيت الأبيض عبر السفارة السويسرية في طهران.

وأضاف: "نحن لا نسعى إلى خلق التوتر والأزمات أو زيادة مثل هذه الأوضاع في الشرق الأوسط، ونأمل مخلصين ألا يكرر النظام الإسرائيلي الخطأ الفادح السابق".

وتأتي تصريحات الوزير الإيراني في أعقاب هجوم إيراني غير مسبوق على إسرائيل الأسبوع الماضي، قالت طهران إنه كان ردا على غارة جوية إسرائيلية مميتة على القنصلية الإيرانية في سوريا – مما وضع المنطقة على حافة الهاوية حيث تعهدت إسرائيل بالرد في المقابل.