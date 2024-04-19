قبل ساعات من هجوم إسرائيل.. ماذا قال وزير خارجية إيران لـCNN؟

تحدث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى مقدمة البرامج في شبكة CNN، إيرين بورنيت، في مقابلة مباشرة وحصرية قبيل ساعات على تنفيذ إسرائيل ضربة داخل إيران وفقا لمسؤول أمريكي، وسط تصاعد التوترات مع إسرائيل والصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وبحسب وزير الخارجية الإيراني فإن إسرائيل قد تجاوزت "الخطوط الحمراء" وذلك عندما وقع الهجوم منها على مبنى سفارة جمهورية إيران الإسلامية في العاصمة السورية دمشق والذي نتج عنه مقتل سبعة مستشارين عسكريين رسميين، جراء هجوم صاروخي لنظام إسرائيل.

وتابع بالقول "لكن هجومنا، في إطار الدفاع المشروع، لماذا نسميه نفذ على أقل قدر؟ لأنه كان موجها نحو هدفين عسكريين. أحدهما، قاعدة نيفاتيم الجوية والآخر عبارة عن مراكز استخبارات ومعلومات."