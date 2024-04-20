أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها شبكة CNN حصريًا، مؤشرًا واضحًا على تأثير الهجوم الإسرائيلي الذي نفذته ليلًا قرب قاعدة عسكرية في أصفهان على بعد مئات الأميال جنوب العاصمة الإيرانية، طهران، ولا تُظهر أي أضرار جسيمة في القاعدة الجوية الإيرانية التي كان يُعتقد أنها الهدف الرئيسي.

كان رد إيران هو غموض وليس تصعيد على الانفجارات التي حدثت في السماء في مدينة أصفهان.

بينما علق قائد القوات البرية للجيش الإيراني، كيومرث حيدري: "كانت الأجسام مشبوهة وتصرف نظامنا الدفاعي بسرعة. والحمد لله لم تكن هناك أضرار كبيرة”.

وقد أبلغ المسؤولون الأمريكيون عن غارة إسرائيلية غير محددة قبل ساعات فقط من وضع الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب، الجمعة.

ساد صمت يشوبه الغموض من جانب المسؤولين الإسرائيليين، عدا بعض التعليقات على شبكة الانترنت.

وفي تقرير نيك روبرتسون مراسل CNN المزيد من التفاصيل.