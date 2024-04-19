قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن إسرائيل نفذت ضربة عسكرية داخل إيران.

ولم تعلق إسرائيل، ولم تحدد إيران مصدر الهجوم.

وتظهر مقاطع الفيديو ومضات في السماء بالقرب من موقع الضربة.

ولا تستطيع CNN التأكد بشكل مستقل من صحة مقاطع الفيديو هذه.

بينما يراقب البيت الأبيض عن كثب تصعيدًا خطيرًا في الشرق الأوسط بعد الغارة الجوية الإسرائيلية خلال الليل في محافظة أصفهان الإيرانية بالقرب من قاعدة عسكرية ومنشأة نووية.

ويقول مسؤول أمريكي كبير إن إدارة بايدن كانت على علم بالهجوم قبل الهجوم لكنها لم تؤيده.

وخلال الأسبوع الماضي، كان المسؤولون الأمريكيون والحلفاء الغربيون يحاولون إقناع إسرائيل بإبقاء ضرباتها محدودة للغاية.