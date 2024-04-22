مع انهيار مفاوضات الرهائن.. هل بات اجتياح إسرائيل لرفح وشيكًا؟

قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إن مجلس الحرب في إسرائيل اجتمع مساء الأحد لمناقشة مصير الرهائن الـ 133 الذين ما زالوا محتجزين داخل قطاع غزة، ولكن مع انهيار المفاوضات لمحاولة إطلاق سراحهم على مدار الأسبوع الماضي، يبدو أن الكلمات الرئيسية الآن لدى المسؤولين في إسرائيل هي "الضغط العسكري".

وهذا ما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في تصريح قبل اجتماع مجلس الوزراء، قائلاً إن "إسرائيل ستوجه قريباً ضربات إضافية ومؤلمة وستزيد الضغوط العسكرية والسياسية على حماس من أجل تأمين إطلاق سراح هؤلاء الرهائن".