(CNN)-- أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة، السبت، أن 37 شخصا قتلوا نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية في القطاع غزة، في حين أصيب 68 شخصا.

ورفعت الوزارة العدد الإجمالي للقتلى منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 34049 قتيلا.

ولا تستطيع CNN التحقق من أرقام الوزارة التي لا تفرق بين الضحايا المدنيين والمقاتلين، لكنها قالت في وقت سابق إن نحو 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال.

وكانت ما مجموعها 276 شاحنة مساعدات تحمل إمدادات إنسانية قد خضعت للتفتيش، وتم قبولها لدخول غزة، الجمعة، بحسب ما أعلن مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق (COGAT)، الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تدير السياسة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، في بيان.

وأضاف مكتب تنسيق أنشطة الحكومة في المناطق، أنه بالإضافة إلى النقل البري، تم إسقاط 144 منصة نقالة تحتوي على عشرات الآلاف من حزم المساعدات جوا على شمال غزة، الجمعة.