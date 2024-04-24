تنتشر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأمريكية وما حولها، حيث يتعرض الإداريون والمسؤولون لضغوط متزايدة.

حيث يحث المسؤولون في جامعة كولومبيا الطلاب الذين يقفون وراء الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي على الموافقة على إجراء محادثات بشأن تفكيك مخيمهم.

وقد قامت إدارة الجامعة بتحديد موعد نهائي عند منتصف الليل لحل المسألة، لكن في وقت سابق من هذه الساعة، قال رئيس تحرير صحيفة الجامعة، إنه تم تمديد الموعد النهائي إلى الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي.

يأتي كل هذا في الوقت الذي ينتشر فيه المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في جميع أنحاء الجامعات الأمريكية، بما في ذلك جامعات مينيسوتا وميشيغان.

وتتصاعد الدعوات المطالبة باستقالة رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، فيما تتعرض لانتقادات من داخل الجامعة وخارجها، وقد تواجه تصويتًا بحجب الثقة من مجلس شيوخ الجامعة في وقت مبكر من الغد.

وفي غيرها من الجامعة ومن بوسطن إلى بيركلي، تم تسليط الضوء على كيفية إدارة الكليات لغضب الطلاب.

وقد قامت جامعة هارفارد يارد بإغلاق أبوابها لليوم الثاني على التوالي.

تسببت الاضطرابات المتزايدة في الحرم الجامعي في إثارة القلق والفوضى مع استعداد الجامعات لحفلات التخرج في الأسابيع المقبلة.

وفي تقرير مراسلة CNN إيزابيل روزاليس التفاصيل عما يجري على الأرض هناك.