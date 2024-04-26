يتطرق تقرير نيك وات مراسل شبكة CNN، إلى الحديث عن الحالات المتزايدة للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ورد فعل سلطات إنفاذ القانون في حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

حيث تم إطلاق طلقات الفلفل، وانتشر الكثير من عرض القوة، ضد المتظاهرين في جامعة إيموري في أتلانتا هذا الصباح.

وقد تم اعتقال أساتذة من بينهم كارولين فوهلين وهي أستاذة في جامعة إيموري حيث علقت للشرطة بشأن تعرض الطلاب لاستخدام القوة في اعتقالهم:"رأيت شخصًا ضخمًا يعتدي على أحد طلابنا على ما يبدو، وهذا أمر مزعج".

بينما تلقي الإدارة باللوم على المتسللين في التوتر والاضطرابات، حيث قالت: “هؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في مجتمعنا. إنهم نشطاء يحاولون تعطيل جامعتنا. إيموري لن تتسامح مع التخريب أو أي نشاط إجرامي آخر في الحرم الجامعي.”

وقد برز مخيم احتجاج في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس وذلك بعد أعمال العنف والمواجهة التي وقعت أمس عبر المدينة في جامعة جنوب كاليفورنيا والتي أدت إلى اعتقال ما يقرب من 100 شخص.

فيما أغلقت الجامعة أبوابها، وألغت جامعة جنوب كاليفورنيا للتو حدث التخرج الرئيسي المقرر في 10 مايو والذي يجذب عادة 65 ألف شخص.

في حين طوقت الشرطة الاحتجاج في بوسطن في جامعة نورث إيسترن، ثم تراجعت.

وقامت النائب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز بوصف قرار كولومبيا باستدعاء شرطة نيويورك بأنه مروع على موقع “أكس” (تويتر سابقًا) وقالت:"قررت كولومبيا محاسبة طلابها على قوانين الجامعة.”

وقام بدوره رئيس دوريات شرطة نيويورك بالإجابة عليها: "ربما ينبغي عليك التجول في كولومبيا وجامعة نيويورك والاستماع إلى تصريحاتهم المليئة بالكراهية الخالصة".

وقامت النائب إلهان عمر، بزيارة كولومبيا اليوم مع ابنتها التي تم اعتقالها وإيقافها خلال هذه الاحتجاجات.

بينما تستمر المحادثات مع المتظاهرين في يومها الثامن وإذا فشلت، كما يقول المسؤولون في كولومبيا، فسيتعين عليهم النظر في خيارات لاستعادة الهدوء إلى الحرم الجامعي.