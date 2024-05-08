خلال مقابلة حصرية مع الشبكة، تحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، حول اجتياح إسرائيل لرفح والأحداث الأخيرة في حرب غزة.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بين وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وبيكي أندرسون:

بيكي أندرسون: مصر بالطبع ليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي تدعو إسرائيل إلى وقف الهجوم الذي يلوح في الأفق. ولم يقم وزير الخارجية الأردني بتزييف كلماته في تغريدة سابقة: "بدلاً من إعطاء فرصة للمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، احتلت الحكومة الإسرائيلية معبر رفح وأغلقته أمام المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين يعانون من الجوع. إن هجومها على رفح يهدد بمذبحة أخرى. يجب على مجلس الأمن أن يتصرف بحزم وعلى القور. يجب أن يواجه نتنياهو عواقب حقيقية".

حسنًا، ينضم إلي أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، الآن على الهواء مباشرة من واشنطن. وزير الخارجية، أنا بالتأكيد، والعديد من الأشخاص الآخرين في هذه المنطقة، عندما ذهبت للنوم الليلة الماضية كنت على أمل أن تكون هناك أخيرًا بعض التحركات لتأمين اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة. ثم نستيقظ على القوات الإسرائيلية على الأرض في رفح، وتحتل هذا المعبر الحدودي الحيوي. أريد فقط أن أعرف رد فعلك على الصور التي نشاهدها في رفح اليوم. ولنُعلم مشاهدينا فقط، أنت في واشنطن بينما نتحدث.

أيمن الصفدي: شكرا لك بيكي، يوم جيد لك. صور فظيعة، وهي إشارة إلى الأسوأ الذي لم يأت بعد. وإذا سُمح لنتنياهو بمواصلة الاجتياح البري لرفح، فإن ذلك سيكون بكل المقاييس كارثة إنسانية أخرى. وكما قلت، كان الناس يتوقعون وقف إطلاق النار، في الواقع، كان سكان غزة يحتفلون، ليحبط نتنياهو الصفقة من خلال احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومواصلة خطابه الذي يقول في الأساس إنه ما لم يتم التوصل إلى الصفقة، فسوف يمضي قدمًا ويقتل المزيد من الآلاف من الفلسطينيين.

هناك مفاوضات، والوسطاء يقولون إنهم قريبون، ونتنياهو ملزم بإعطاء هذه المفاوضات فرصة، وللأسف، لقد فعل العكس تماماً. ومرة أخرى، فهو يدفع نحو مزيد من التصعيد الذي من شأنه أن يقوض الجهود المضنية التي بذلت للتوصل إلى اتفاق، ومن الواضح أنه سيرتكب مذبحة أخرى ضد الفلسطينيين.

بيكي أندرسون: وجهة النظر الإسرائيلية هي أن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن لا يستبعد أحدهما الآخر الهجوم على رفح حيث تعتقد إسرائيل أن ما تبقى من مقاتلي حماس متحصنون. والآن، دعت مصر إلى ضبط النفس، كما فعلت أنت، وحذرت إسرائيل من الابتعاد عن "سياسة حافة الهاوية التي لها تأثير طويل المدى". ما هو تفسيرك للبيان المصري هناك؟ ما رأيك في هذه الدعوة لوقف سياسة "حافة الهاوية" هذه؟ وهل هكذا ترى الأمور في الوقت الحاضر؟

أيمن الصفدي: حسنًا، مصر تحاول منع وقوع مجزرة، وتحاول منع التصعيد. وليست مصر وحدها، بل العالم كله يقول إنه لا ينبغي أن تتم عملية رفح. وفي الواقع، فإن أكبر داعم لإسرائيل، الولايات المتحدة، تقول إن عملية رفح لا ينبغي أن تتم. ولكن مرة أخرى، الحقيقة هي أن نتنياهو يتحدى العالم بأكمله، فهو يتجاهل حتى حلفائه ويواصل أعماله التي تضر بكل احتمالات وقف إطلاق النار وتجر المنطقة إلى مزيد من الفوضى، ومرة أخرى، يتسبب في كارثة إنسانية أخرى.

أعتقد أن الوقت قد حان ليدرك العالم كله أنه يجب إيقاف نتنياهو، فالتصريحات والحث لن يجدي نفعاً. لقد حان الوقت ليواجه نتنياهو العواقب، هذه هي اللحظة، وهذه الحقيقة التي يجب على العالم أجمع أن يدركها ويتصرف بناءً عليها الآن.

بيكي أندرسون: وزير الخارجية، أنت قادم إلينا من مبنى الكابيتول الأميركي حيث التقى الملك عبدالله، أمس، بالرئيس جو بايدن، وحذر من أي هجوم إسرائيلي على رفح. قبل بضعة أشهر، وصف جو بايدن نفسه مدينة رفح بأنها خط أحمر. لقد كنت في الغرفة، هل يمكنك أن تشرح المزيد عما تمت مناقشته وما قاله جو بايدن؟

أيمن الصفدي: أعني، في الأساس، تركز النقاش على وقف الغزو البري لرفح، وضمان معالجة الكارثة الإنسانية، وعدم السماح بتفاقمها أكثر، ووقف الحرب والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإتمام صفقة الرهائن، والتحرك فعليًا نحو طريق لا رجعة فيه نحو السلام مرة واحدة وإلى الأبد.

لقد كان جلالته واضحا جدا وحذر من العواقب المروعة للهجوم على رفح، وأيضا من التأثير المدمر لاستمرار إسرائيل في حربها وعدم السماح لنا جميعا بالاجتماع معا ومحاولة خلق السلام الذي من شأنه أن يعالج مخاوف إسرائيل ويحقق حقوق الفلسطينيين. لذلك، كانت مناقشة مفتوحة وصريحة للغاية. ولكن لسوء الحظ مرة أخرى، فإن نتنياهو لا يستمع، فهو يواصل فقط تحديه للعالم بأكمله.

بيكي أندرسون: نحن نعلم أن مراحل الصفقة التي تتم مناقشتها في الوقت الحالي بشكل عام هي: المرحلة الأولى هي إطلاق سراح عدد يصل إلى 33 رهينة. المرحلة الثانية هي استعادة "الهدوء المستدام"، كما هو موصوف - والمعروف أيضًا كوقف مستدام لإطلاق النار. ومن المحتمل أن تكون المرحلة الثالثة هي عملية التحرك نحو خطة للمضي قدمًا في غزة. فهل توافقون في الأردن على المعايير الفضفاضة لهذه الصفقة؟ وحسب فهمك، هل يتفق الطرفان في النهاية على معايير هذه الصفقة؟ أحاول معرفة ما إذا كان يمكن للجانبين، خلال الأيام القليلة القادمة، الاجتماع معًا والاتفاق على تفاصيل نهائية. هل نحن نقترب من التوصل إلى هدنة مؤقتة، وإطلاق سراح بعض الرهائن، وإمكانية تحقيق هدوء مستدام أو وقف إطلاق النار؟

أيمن الصفدي: بيكي، الصفقة كانت أشهر في طور الإعداد. وقال الوسطاء إن هناك معايير كافية للتمكن من الحصول على موافقة الجميع على الصفقة ومن ثم المضي قدماً في الصفقة. كلنا نؤيد الاتفاق، يجب أن يحدث. يجب على كلا الجانبين أن يدركا أن هذا الاتفاق أمر لا بد منه - إطلاق سراح الرهائن، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ووقف هذه المذبحة.

ولكن مرة أخرى، أعتقد أنه من الخطأ أخلاقياً وقانونياً ومن غير المقبول أن يستغل نتنياهو قتل الآلاف الآخرين من سكان غزة للحصول على الصفقة. إنه يحتاج إلى التفاوض والتفاوض بجدية. ومرة أخرى، يعمل الوسطاء بجد للغاية، لقد عملوا دون توقف لمحاولة التوصل إلى هذا الاتفاق.

إذن هناك معايير يتفق عليها الجميع، على الأقل يقول الوسطاء إنها كافية. هناك تفاصيل يجب العمل عليها، وهذا هو الهدف من المفاوضات. لذا، مرة أخرى، يجب أن تستمر المفاوضات بشكل جدي، ويجب على إسرائيل أن تتفاوض وتوقف الهجوم على رفح، وتعطي الوسطاء فرصة للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يوصلنا إلى الهدوء الذي ينبغي أن يؤدي في النهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار.