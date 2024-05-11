شاهد لحظة تمزيق سفير إسرائيل ميثاق الأمم المتحدة خلال كلمة غاضبة

شاهد لحظة تمزيق سفير إسرائيل ميثاق الأمم المتحدة خلال كلمة غاضبةالشرق الأوسطنشر السبت، 11 مايو / أيار 2024أحضر سفير إسرائيل جلعاد أردان آلة تمزيق صغيرة وقام بتمزيق بميثاق الأمم المتحدة خلال خطاب غاضب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأصدرت الأمم المتحدة قرارا يدعو مجلس الأمن إلى إعادة النظر في عضوية كاملة للسلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة.قد يهمك أيضًا.. اعتماد قرار يدعم طلب عضوية السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة.. وأمريكا تُلوّح بالفيتو مجدداما هي الامتيازات التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية بعد قرار الجمعية العامة؟ وأول تعليق من أبو مازنلحظة اعتماد الجمعية العامة قرارا يدعم منح السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في الأمم المتحدة قراءة المزيدأمريكاإسرائيلالأمم المتحدةالسلطة الوطنية الفلسطينيةالقضية الفلسطينيةغزة