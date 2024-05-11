خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN، قال كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، توماس فريدمان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "مستعد لاستخدام أمريكا، ومستعد لاستخدام بايدن لضمان ما هي أولويته القصوى - البقاء السياسي لبنيامين نتنياهو".

وأضاف فريدمان أن نتنياهو وضع بقاءه السياسي أولوية "قبل بقاء المصلحة الوطنية لإسرائيل، لأن المصلحة الوطنية لإسرائيل هي أن يكون لديها شريك فلسطيني، ونتنياهو يرفض القيام بذلك".

وتابع قائلًا: "وطالما كان الأمر كذلك، لن تتمكن إسرائيل من الفوز في غزة، ولن تتمكن من الفوز في الأمم المتحدة، ولن تتمكن من الفوز في الجامعات، لن تفوز".