غارة إسرائيلية في النصيرات تدفن عائلات بأكملها تحت الأنقاض الخرسانية

مذهول وملطخ بالدماء، تم انتشال طفل من تحت أنقاض مبنى مكون من أربعة طوابق. ولا يزال آخرون محاصرين تحت ألواح من الخرسانة بعد أن أصابت غارة جوية إسرائيلية أحد المباني السكنية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء بينما كان الناس نائمين.

يعتقد أن أكثر من 100 نازح يحتمون في النصيرات بوسط غزة، وقد دفنت عائلات بأكملها الآن تحت الأنقاض الخرسانية.

ويضطر سكان غزة للبحث عن أحبائهم باستخدام معدات قليلة وبأيديهم العارية، على خلفية مستمرة من الطائرات الإسرائيلية بدون طيار التي تحلق فوقهم.

وبالنسبة للكثير من السكان ، فإنها معركة مستمرة للعثور على الوجبة التالية والمياه النظيفة ومكان للنوم، والأمل اليائس للبقاء على قيد الحياة ليلًا.