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شاهد.. مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية على غزة

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(CNN)-- قال متحدث باسم مستشفى "شهداء الأقصى" لشبكة CNN، الثلاثاء، إن غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 13 نازحا فلسطينيا، ودفن عائلات تحت الأنقاض.

وقال الدفاع المدني في غزة في بيان، الثلاثاء، إن الغارة أصابت مبنى سكنيا يتكون من أربعة طوابق تابعا لعائلة خراجة، ويؤوي ما لا يقل عن 100 شخص نزحوا بسبب الحرب.

وتم نقل أشلاء الأطفال إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح وسط قطاع غزة.

وتعرض المبنى للقصف في حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، الثلاثاء، بينما كان الناس نائمين.

وقال مراسل شبكة CNN الذي كان يصور آثار الحادث، إنه تحدث إلى أربعة أشخاص قالوا إن ستة من أفراد عائلاتهم على الأقل، مفقودون تحت الأنقاض. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وتظهر مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا، بينهم أطفال، محاصرين تحت كميات كبيرة من أنقاض الأسمنت بينما تحاول فرق الإنقاذ إنقاذهم، وتم هدم المبنى.

وتسببت الضربة في اندلاع حريق في مدرسة قريبة تابعة لوكالة الأونروا، والتي ظهرت والنيران مشتعلة فيها بحسب مقاطع فيديو من موقع الحادث. وقُتل شخص آخر في حريق في أحد المستودعات، وفقًا لما ذكره مراسل CNN الموجود على الأرض.

وقد تواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي ووكالة الأونروا للتعليق.