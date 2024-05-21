ما خطط جنازة رئيسي ومن قد يتولى السلطة في إيران؟.. مراسل CNN يشرح

تودع إيران الرئيس إبراهيم رئيسي، حيث يتم إجراء مراسم الجنازة بعدما وصلت الطائرة التي تحمل جثمانه إلى العاصمة طهران.

وفي وقت سابق، خرجت حشود كبيرة لتشييع وزير خارجية البلاد وسبعة آخرين قتلوا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر خلال عطلة نهاية الأسبوع.



مدينة تبريز الواقعة في الشمال الغربي هي المحطة الأولى لهذه المراسم، والتي ستتبعها بالطبع مدن أخرى في الأيام المقبلة.

في هذه الأثناء، تمر البلاد بخمسة أيام من الحداد الوطني.

وتحطمت مروحية رئيسي في منطقة جبلية نائية بمقاطعة أذربيجان الشرقية في إيران، بينما قام القائد العسكري لإيران بتعيين لجنة للتحقيق في سبب هذا الحادث المميت.

