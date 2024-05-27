قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 35 شخصًا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، لكن الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل اثنين من كبار مسؤولي حماس.

وقعت الحادثة في مخيم تل السلطان، وهي منطقة بها الكثير من النازحين الذين تم نقلهم بسبب الحرب من قبل الجيش الإسرائيلي، عدة مرات في كثير من الأحيان. كما نعلم أنها منطقة خيام وملاجئ مؤقتة يقيم فيها الناس.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه لا توجد مستشفيات لديها القدرة على التعامل مع ومساعدة هذا العدد من المصابين.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارة جوية، واستهدف مجمعًا لحماس، قائلًا إنهم قتلوا اثنين من كبار مسؤولي حماس، بما في ذلك قائد قيادة حماس في الضفة الغربية.

كما اعترف الجيش الإسرائيلي بوجود تقارير عن اندلاع حريق، ويقولون إنهم اطلعوا أيضًا على تقارير عن المدنيين الذين تضرروا، ويقومون بمراجعة الحادث.

مراسلة شبكة CNN، باولا هانكوكس، تنقل لكم المزيد من التفاصيل عبر هذا الفيديو.

