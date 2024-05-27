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(CNN)-- قٌتل ما لا يقل عن 30 شخصًا في غارات إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، مساء الأحد، حسب ما قاله المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقال المكتب الحكومي إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي خصص هذه المناطق مناطق آمنة، داعيًا المواطنين والنازحين إلى التوجه إلى هذه المناطق الآمنة"، مضيفا أنه عندما لجأ النازحون إلى هناك تعرضوا للهجوم.

وأضاف المكتب أن 190 شخصًا على الأقل قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على أكثر من 10 ملاجئ للنازحين خلال الـ 24 ساعة الماضية في أنحاء غزة.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مجمعًا لحركة حماس في رفح، وأشار إلى أنه على علم بالتقارير عن وقوع أضرار بين المدنيين في أعقاب الغارة والنيران.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قبل فترة قصيرة، قصفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي مجمعًا لحماس في رفح كان يعمل فيه إرهابيون كبيرون من حماس. وقد تم تنفيذ الضربة ضد أهداف مشروعة بموجب القانون الدولي، باستخدام ذخائر دقيقة وعلى أساس معلومات استخباراتية دقيقة أشارت إلى استخدام حماس للمنطقة".

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي على علم بالتقارير التي تشير إلى أنه نتيجة للضربة والنيران التي أشعلتها، أصيب عدد من المدنيين في المنطقة. الحادث قيد المراجعة".