أعلن الجيش المصري أن "أحد عناصر التأمين" قُتل في حادث إطلاق نار على الحدود مع غزة. وتحدث المحلل الأمني، هيلير، في مقابلة مع CNN حول هذه الحادثة والتصعيد الإسرائيلي في منطقة رفح الحدودية.

قال هيلير: "فيما يتعلق بالوضع الإقليمي، نعم، أعتقد أن هذا أمر خطير للغاية. لقد قامت إسرائيل بإخراج الفلسطينيين من معبر رفح الحدودي على الجانب الفلسطيني من الحدود، وكان هذا الأمر الذي أوضح المصريون أنه خط أحمر بالنسبة لهم، كما قاموا بزيادة نوع المدفعية، ونوع الأسلحة الموجودة في محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين)، وهو خط صغير من الأراضي على طول الحدود بين غزة ومصر".

وأضاف أن "كل هذا يشكل استفزازًا كبيرًا للمصريين، خاصة وجود دبابة إسرائيلية تحمل علمًا إسرائيليًا ضخمًا يرفرف فوق ما يعتبره الجميع أرضًا محتلة".

وتابع المحلل الأمني: "والآن ذكرت للتو، على ما أعتقد خلال الساعات القليلة الماضية، أن هذا الحادث قد وقع، لكننا ما زلنا ننتظر التفاصيل، حيث حدث تبادل لإطلاق النار. ولا أعرف الظروف في هذا الصدد لأن هذه التفاصيل ما زالت تظهر. لكن هذا جزء من قانون العواقب غير المقصودة الذي حذر منه العديد من المحللين الأمنيين مثلي خلال الأشهر السبعة الماضية".

ومضى قائلًا إنه "لا يوجد شيء اسمه "التصعيد المنضبط"، فعندما تقوم بالتصعيد، فإنك تضع الأمور التي يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة بسهولة وبسرعة كبيرة، ومن ثم يكون لديك موقف يمكن أن تبدأ فيه الحروب".