مقتل جندي مصري جراء "إطلاق نار" في رفح.. والجيش الإسرائيلي يعلق

جنود من الجيش المصري يقودون مركبة مشاة قتالية قرب الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة - 23 مارس/أذار 2024

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه وقع "حادث إطلاق نار" على الحدود مع مصر "قبل بضع ساعات"، فيما أعلن الجيش المصري مقتل أحد جنوده المُكلفين بتأمين منطقة الشريط الحدودي في رفح.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له، الاثنين: "الحادث قيد المراجعة وتجري مناقشات مع المصريين".

وأعلن الجيش المصري، في بيان، مقتل أحد عناصر التأمين في منطقة الشرط الحدودي برفح، قائلا إن تحقيقات تجرى بواسطة الجهات المختصة.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد غريب حافظ: "القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيق بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".