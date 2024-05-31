في أعقاب الغارة الإسرائيلية الأخيرة على رفح والتي أسفرت عن مقتل 45 فلسطينيًا، توحد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي خلف صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تحمل عبارة "كل العيون على رفح".

ومن غير الواضح ما هي الصورة بالفعل، لكنها تثير المشاعر.

ويزعم البعض أن نشر صورة غامضة لا تعكس الرعب المطلق بالطبع لما يحدث في غزة، بينما يقول آخرون إنه يمكن استخدامها كفرصة لرفع مستوى الوعي.

تم تعقب أصل الصورة إلى فنان في ماليزيا، وقد يعود سبب مشاركتها على نطاق واسع إلى سهولة القيام بذلك، حيث قام المستخدم الأصلي عند نشرها باستخدم خاصية "Add Yours" على إنستغرام، مما يسهّل على أي شخص مشاركة الصورة ببضع نقرات فقط وإضافة تعليقاته الخاصة.

تتحدث مذيعة CNN، إيزا سواريس، مع مراسلة CNN للشؤون الإعلامية، هاداس غولد، لمناقشة المزيد من التفاصيل حول هذه الظاهرة.