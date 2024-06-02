بعد مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. ماذا سيحدث إذا قبلته إسرائيل؟

بعد أن شارك الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتراح وقف إطلاق النار الإسرائيلي مع العالم، الجمعة، وتبعه بمنشور على "إكس" يحتوي على رسم بياني للمراحل الثلاث لاقتراح وقف إطلاق النار، كانت هناك ردود فعل حتمية من إسرائيل عبر مختلف الطيف السياسي.

أولاً، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اتخذ الخطوة النادرة بإصدار بيان صحفي في يوم السبت اليهودي، السبت، قال فيه إن إسرائيل لن توافق أبدًا على وقف كامل للأعمال العدائية حتى يتم تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية.

وأكد نتنياهو على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب. أولا: تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس. ثانيا: إعادة جميع الرهائن، الأحياء والأموات، إلى إسرائيل. ثالثا: ضمان عدم تشكيل قطاع غزة تهديدًا لإسرائيل.

كما جاء رد فعل حتمي من جانب أعضاء اليمين المتشدد في ائتلافه الحاكم، السبت، حيث قالوا إن هذا الاقتراح "متهور"، وإنه سيشكل استسلاماً لحماس، وإنهم لن يدعموه، وسيسحبون أحزابهم من ائتلاف نتنياهو الحاكم إذا تم تنفيذ هذه الصفقة.

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